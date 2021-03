Explosão atinge gasoduto na Venezuela e autoridades falam em terrorismo (VÍDEO)

Uma grande explosão atingiu um gasoduto da empresa venezuelana PDVSA neste sábado (20) na cidade de El Tejero, estado de Monagas, incidente que as autoridades do país estão descrevendo como um atentado terrorista edit

Sputnik - Uma grande explosão atingiu um gasoduto da empresa venezuelana PDVSA neste sábado (20). Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que as chamas tomam conta das instalações da estatal, acompanhadas de uma espessa nuvem de fumaça.

​Um dos vídeos que circulam da explosão em El Tejero, estado de Monagas, que foi denunciada pelo governo venezuelano como um ataque terrorista contra as instalações da PDVSA.

De acordo com a rede Telesur, ao menos duas detonações teriam sido ouvidas no local nesta tarde, forçando uma evacuação na região por motivos de segurança. Apesar do susto, não há relatos de vítimas.

Ao comentar o incidente, o ministro do Petróleo da Venezuela, Tareck El Aissami, levantou suspeitas de um ataque terrorista contra o gasoduto.

"Essa ação terrorista afetou também o centro de operações de El Tejero, que funciona como uma usina de injeção de gás. E, graças a Deus, não temos nenhum relato de vítima por esse atentado", disse ele, citado pela mídia local.

Uno de los videos que circulan de la explosión en El Tejero, estado Monagas, que ha sido denunciada por el gobierno venezolano como un ataque terrorista contra las instalaciones de Pdvsa.pic.twitter.com/yCs3XgAiaL — Luigino Bracci Roa (@lubrio) March 21, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.