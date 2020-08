Explosão de carro-bomba na Somália deixa ao menos 1 pessoa morta e 28 feridos

Após a explosão, tiros foram ouvidos no local. Há testemunhas que apontam que o ataque foi seguido de uma invasão armada ao hotel e que forças do governo foram enviadas para a região. edit

Sputnik - Neste domingo (16), um carro-bomba explodiu em frente a um hotel na capital da Somália, Mogadíscio. A explosão deixou pelo menos uma pessoa morta, além de 28 feridos.

Segundo informações preliminares publicadas pela agência Reuters, a explosão ocorreu em um hotel de luxo localizado na praia Lido, na capital somali.

Após a explosão, tiros foram ouvidos no local. Há testemunhas que apontam que o ataque foi seguido de uma invasão armada ao hotel e que forças do governo foram enviadas para a região.

Ainda segundo a agência, o local é frequentado por membros do governo do país. O oficial de comunicação do Estado Regional da Somália e do Ministério da Informação, Abdirizak Abdi, teria morrido no local.

O país africano tem vivido conflitos desde 1991 após a derrubada do líder Siad Barre. A partir de então, diversas lideranças passaram a disputar o poder.

Desde 2008 a Somália convive ainda com a ameaça do Al-Shabaab (grupo terrorista proibido na Rússia), que rivaliza com o governo internacionalmente reconhecido do país.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.