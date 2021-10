Explosão em mesquita deixa ao menos 30 mortos e 70 feridos no Afeganistão (vídeos)

Atentado aconteceu em uma mesquita xiita na província de Kunduz, no norte do Afeganistão edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Sputnik - Uma explosão ocorreu em uma mesquita xiita na província de Kunduz, no norte do Afeganistão, nesta quinta-feira (8), segundo disse uma testemunha à Sputnik.

A explosão causou pelo menos 30 mortos e 70 feridos, informa a testemunha da Sputnik. O incidente aconteceu durante a oração.

Conforme relatos, o ataque ocorreu por volta das 13h30, na hora local (06h00, horário de Brasília), quando uma grande multidão se reuniu para as orações de sexta-feira.

PUBLICIDADE

Segundo dados preliminares, um homem-bomba detonou um dispositivo explosivo enquanto estava dentro do edifício religioso.

O correspondente sênior da Iran International Tajuden Soroush tweetou que mais de 100 pessoas faleceram e mais de 200 ficaram feridas.

A testemunha referiu também que várias vítimas foram transportadas para um hospital.

PUBLICIDADE

No domingo (3), outra explosão ocorreu perto da mesquita Eid Gah na capital afegã, Cabul. 12 pessoas morreram e 32 receberam ferimentos. Três pessoas foram detidas em conexão com o ataque.

O Talibã (organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países), que tomou o poder em Cabul em 15 de agosto, tem estado lidando com a crescente ameaça do Estado Islâmico-Khorasan (EI-K), um ramo do Daesh (organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países). Os militantes do grupo intensificaram ataques para combater seus rivais, incluindo dois atentados mortais na capital afegã.

A organização também visa as minorias religiosas do país centro-asiático.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: