Explosão no centro de Istambul deixa pelo menos um morto (vídeos)

Uma explosão numa rua movimentada no centro de Istambul deixou pelo menos um morto e outras pessoas feridas e a fugir do local da explosão. Causa é desconhecida

247, com agências internacionais - Uma explosão no meio de uma rua movimentada de pedestres no centro de Istambul deixou pelo menos um morto e mais de 10 outras pessoas feridas e a fugir do local da explosão, segundo o governador local, de acordo com vídeos e meios de comunicação turcos.

A emissora estatal TRT e outros meios de comunicação social mostraram ambulâncias e a polícia a dirigir-se para o local na popular rua Istiklal, turística, de Istambul, no distrito de Beyoglu. A agência estatal Anadolu disse que a causa da explosão ainda não era conhecida.

"De acordo com dados preliminares, o número de feridos é superior a dez", detalhou o canal turco A Haber, sobre a explosão na avenida, que desemboca na praça Taksim.

A esquadra de polícia vizinha de Kasimpasa disse que todas as tripulações estavam no local, mas não deu mais pormenores. A polícia bloqueou as entradas e saídas da avenida, os moradores estão sendo evacuados, disse uma testemunha à Sputnik.

"Após a explosão, a polícia bloqueou as entradas e saídas da avenida Istiklal. A polícia está gradualmente evacuando os moradores das ruas próximas. Os feridos estão sendo levados para um posto de primeiros socorros", contou ela.

*Com informações de Sputnik e Reuters

