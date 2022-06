Explosões abalam Odessa após ataque a empresa de energia na Crimeia

Apoie o 247

247 - Explosões abalaram a cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, na segunda-feira, 20, disse um porta-voz da administração regional. Ele disse que não poderia fornecer detalhes das explosões, que foram ouvidas depois que as sirenes de ataque aéreo soaram.

As explosões ocorreram após ataques ucranianos em plataformas no Mar Negro de propriedade de uma empresa de petróleo e gás da Crimeia. Mais cedo nesta segunda-feira, o chefe da península da Crimeia, que aderiu à Rússia em 2014, disse que as forças ucranianas atingiram plataformas de perfuração no Mar Negro pertencentes à empresa de energia Chernomorneftegaz. Kiev não fez comentários imediatos sobre o ataque.

Oleksiy Honcharenko, um legislador de Odessa, disse que a cidade parecia estar sendo atingida como “vingança pelo bombardeio matinal de plataformas de petróleo perto da Crimeia”.



