Explosões são ouvidas em Israel e sirenes são acionadas

Várias explosões foram ouvidas em Israel nesta quinta-feira (30) perto da fronteira de Gaza depois que as sirenes de mísseis foram disparadas nas cidades fronteiriças de Nir Am, Ivim, Sderot e outras áreas edit

Sputnik Brasil - Segundo relatos, três projéteis foram disparados, mas dois foram interceptados por Israel antes de atingirem o território israelense.

​3 foguetes foram lançados de #Gaza para dentro #Israel . O sistema de defesa aérea interceptou dois foguetes no ar.

Imagens da interceptação perto da fronteira de Gaza foram postadas nas redes sociais pela emissora israelense KAN 11.

Outro vídeo colocado no Twitter mostra o sistema de defesa aérea de Israel interceptando um foguete de um ponto de vista diferente.​

Vídeo de interceptação / Sderot​

Segundo uma publicação do Jerusalem Post, o terceiro foguete pousou em um campo aberto perto do Sapir College, na cidade israelense de Sderot, no sul de Israel. A agência também informou que uma mãe atingiu acidentalmente seu bebê de três semanas na cabeça enquanto procurava abrigo depois que as sirenes soavam em Sderot. A criança está atualmente recebendo tratamento médico.