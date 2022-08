Explosões são ouvidas perto da usina nuclear de Zaporozhie após ataque ucraniano

As autoridades da cidade de Energodar comunicaram ataques ao município, sendo que os disparos também foram ouvidos perto da usina nuclear de Zaporozhie edit

Sputnik Brasil - As tropas ucranianas estão bombardeando a cidade de Energodar e a área perto da usina nuclear de Zaporozhie da margem direita do rio Dniepre, informou na segunda-feira (15) a administração da cidade.

"Hoje, 15 de agosto, do lado oposto do Dniepre, foi novamente aberto fogo contra os civis e a infraestrutura civil da cidade de Energodar. Há mais de uma hora que os terroristas das Forças Armadas da Ucrânia estão disparando com artilharia em massa", comunicou ela, detalhando que isso afetou áreas residenciais da cidade, a área industrial e a localidade de Ivanovka.

As autoridades locais disseram que foram conduzidos 25 ataques contra a cidade e a usina nuclear usando armas pesadas fornecidas pelos EUA, no caso – obuseiros M777.

Os serviços de emergência estão recolhendo informações sobre as vítimas e os danos à infraestrutura civil.

A usina nuclear de Zaporozhie está localizada na margem esquerda do rio Dniepre, perto da cidade de Energodar. Com seis unidades, é a maior e a mais poderosa usina nuclear da Europa. Desde março que ela está sob a proteção dos militares russos para prevenir o vazamento de material radioativo, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Desde o início de agosto que as tropas ucranianas intensificaram o bombardeio da usina nuclear. Segundo Vladimir Rogov, membro do Conselho Principal da Administração Cívico-Militar da Região de Zaporozhie, os militares da 44ª Brigada de Artilharia das Forças Armadas ucranianas têm usado mísseis guiados e projéteis de fabricação ocidental durante os ataques.

Os ataques já danificaram a linha de alta tensão da subestação de Kakhovskaya, e o pessoal teve que reduzir a capacidade de duas unidades de energia.

