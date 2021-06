Extrair forças da história do Partido Comunista da China para seguir adiante, afirma Xi Jinping

Em visita a uma exposição dedicada ao centenário da fundação do Partido Comunista da China, o presidente Xi Jinping enfatizou as lições da trajetória percorrida e o sentido da missão histórica do Partido edit

Rádio Internacional da China - Por ocasião do centenário da fundação do Partido Comunista da China (PCCh), o secretário-geral do Comitê Central, Xi Jinping, visitou nesta sexta-feira (18) uma exposição sobre a história do Partido e relembrou seu juramento ao ingressar nas suas fileiras.

Xi Jinping, que é também presidente da República Popular da China e presidente da Comissão Militar Central, salientou que é importante ter em mente o curso das lutas do Partido, assumir a missão histórica e extrair forças da história do Partido para seguir em frente.

A exposição é divida em quatro partes, apresentando pela primeira vez de forma abrangente, completa e panorâmica a grande história do PCCh nos últimos 100 anos através de mais de 2.600 fotografias e 3.500 relíquias culturais.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.