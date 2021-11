Extrema-direita apresenta moção para destituir presidente do Peru

Apoie o 247

247 - A extrema-direita peruana pretende destituir o presidente Pedro Castillo. Para isso apresentou uma moção que alega erros do presidente como suposta justificativa de sua destituição, alegando um motivo impreciso, uma suposta "incapacidade moral permanente". A moção conta com o apoio de 28 parlamentares dos partidos Força Popular (FP) de Keiko Fujimori; Renovación Popular (RP), do empresário Rafael López Aliaga, e Avanza País, do economista Hernando de Soto. As demais bancadas não assinaram a favor da apresentação da moção.

De acordo com o procedimento constitucional estabelecido, o plenário do congresso discutirá se aceita ou não a moção apresentada, o que requer o voto de 40 por cento dos 130 legisladores.

A rejeição mais veemente à moção, segundo fontes parlamentares, vem das bancadas de esquerda que integram o governante Peru Libre (PL) e o co-governante Juntos pelo Peru, que somam 42 parlamentares, além do Partido Morado, que tem três, informa a Prensa Latina.

O setor do PL, formado por sindicalistas de professores, expressou contundente rejeição à proposta de destituição do presidente. O porta-voz dos parlamentares do PL, Waldemar Cerrón, negou que sua bancada esteja analisando a possibilidade de votar a destituição de Castillo.

