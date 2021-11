Extrema direita na Polônia reúne milhares na marcha pelo Dia da Independência (vídeo)

O prefeito de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, disse que a Polônia não é “nenhum lugar para propagar slogans que tenham todas as marcas dos slogans fascistas” e tentou impedir a manifestação por meio judicial edit

247 - A extrema direita da Polônia realizou ato no centro de Varsóvia empunhando bandeiras nacionalistas e racistas nesta quinta-feira (11) para a marcha anual do Dia da Independência.

O discurso dos organizadores afirmava que há uma situação de "guerra" em que Moscou ameaça atacar a fronteira; a União Europeia ataca a independência do país e os meios de comunicação mentem em meio a uma crise migratória no Leste do país.

Representantes de grupos nacionalistas como o Campo Nacional Radical (ONR), de tendência fascista, foi uma dos organizações responsáveis pelo ato. Muitos carregavam bandeiras polonesas e nacionalistas, enquanto outros acenderam sinalizadores vermelhos e gritaram "Viva a guarda de fronteira, viva!" e "Deus, Honra, Pátria".

Apesar do ato ter ocorrido separadamente dos atos oficiais, lideranças políticas dizem que o governo do partido Lei e Justiça (PiS) está dando apoio aberto à extrema-direita e fomentando o sentimento anti-imigração, em um momento em que a Polônia enfrenta uma pressão sem precedentes de milhares de imigrantes que tentam cruzar para a União Europeia através de sua fronteira com Bielorrússia.

A manifestação da extrema direita chegou a ser proibida por ordem judicial. O prefeito de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, disse que a Polônia não é “nenhum lugar para propagar slogans que tenham todas as marcas dos slogans fascistas”. No entanto, o ato acabou por ser autorizada pelo governo federal que classificou como “manifestação de Estado”.

