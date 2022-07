Fábrica de dinheiro: indústria de armas dos EUA faturou mais de US$ 1 bilhão com vendas de fuzil

Lucros da indústria de armas norte-americana ocorreram apesar do fato de que esses fuzis foram usados em tiroteios em massa que horrorizaram o país edit

Sputnik Brasil - Os fabricantes de armas dos EUA ganharam mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,25 bilhões) com a venda de armas do tipo AR-15 na última década, apontou comissão em sessão na Câmara dos EUA

De acordo com uma investigação da Câmara dos EUA divulgada nesta quarta-feira (27) pela emissora CNN, os lucros da indústria de armas norte-americana ocorreram apesar do fato de que esses fuzis foram usados em tiroteios em massa que horrorizaram o país.

Entre os tiroteios, o Comitê de Supervisão e Reforma destacou o massacre em Uvalde, no Texas, onde 19 crianças foram mortas a tiros em uma escola.

"Essas armas costumam ser comercializadas para homens jovens como forma de provar sua masculinidade", disse o Comitê de Supervisão e Reforma.

"Alguns anúncios imitam videogames populares de tiro em primeira pessoa, enquanto outros afirmam que as armas colocarão os compradores no topo da cadeia alimentar da testosterona", afirma a investigação.

A congressista democrata Carolyn Maloney, de Nova York, afirmou que, "em suma, a indústria de armas está lucrando com o sangue de americanos inocentes".

O comitê que ela preside concentrou sua investigação em cinco grandes fabricantes de armas e descobriu que eles arrecadaram um total combinado de mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,25 bilhões) em receita nos últimos 10 anos com a venda de armas de fogo estilo AR-15.

Os números da receita foram divulgados antes de uma audiência do comitê que examinaria o marketing e as vendas das armas de fogo que ganharam notoriedade por causa de seu uso nos assassinatos em massa.

De acordo com a investigação, os fabricantes de armas não coletam ou analisam dados de segurança relacionados a armas de fogo.

Os democratas procuram impor controles sobre as armas na esperança de reduzir o número de tiroteios, esforços que são contestados por republicanos e outros que citam a Segunda Emenda da Constituição dos EUA, que protege o direito de manter e portar armas.

