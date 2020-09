Facebook ameaça sair da Europa se não puder transferir dados para os Estados Unidos

247 - Processo na Suprema Corte irlandesa indica que não há garantias do Facebook para proteger os dados dos cidadãos da espionagem das agências de inteligência, e a empresa teme que isto possa inspirar iniciativas semelhantes no continente.

A Suprema Corte da Irlanda está avaliando um processo cuja sentença poderia determinar a proibição do compartilhamento dos dados pessoais dos cidadãos do país com o governo dos Estados Unidos, por parte de redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter e outras.

O tema está sendo acompanhado de perto por toda a Europa, já que há casos semelhantes em outros países e grupos interessados em reproduzir essa iniciativa em todo o continente, se o caso irlandês tiver sucesso.

Evidentemente, o Facebook não está nem um pouco contente com essa possibilidade, e jogou sua nova cartada contra a proibição nesta terça-feira (22): Nick Clegg, chefe de comunicações e assuntos globais da empresa, publicou uma mensagem dizendo que “o Facebook, e muitas outras empresas, organizações e serviços, dependem de transferências de dados entre a União Europeia os Estados Unidos para operar os seus serviços. A falta de transferências de dados internacionais seguras, protegidas e legais prejudicaria a economia e prejudicaria o crescimento dos negócios baseados em dados europeus”.

“(No caso de suspensão) não está claro como seria possível continuar a fornecer o Facebook e o Instagram na União Europeia”, completou.

Em seguida, Clegg disse que o Facebook “apoia regras globais para garantir o tratamento consistente dos dados em todo o mundo”, informa a Revista Fórum.