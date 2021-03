Facebook bloqueia conta de Maduro por promover remédio contra covid sem eficácia comprovada

247 - O Facebook bloqueou por 30 dias a conta do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, após "reiteradas violações" da política sobre desinformação relacionada à covid-19.

A empresa diz que tomou a decisão de suspender a conta de Maduro depois que o advertiu por promover o Carvativir, um remédio ainda sem estudos médicos publicados, que Maduro promove como "gotinhas milagrosas" para tratar o coronavírus.

A medida não elimina a conta do presidente, nem deixa a página invisível na plataforma. Apenas impede que seus administradores publiquem mensagens ou façam comentários por um mês.

"Seguimos as orientações da Organização Mundial da Saúde, segundo as quais atualmente não existe nenhum medicamento que previna ou cure o vírus. Devido a reiteradas violações de nossas normas, bloqueamos a página por 30 dias, durante os quais permanecerá apenas em modo leitura", afirmou um porta-voz do Facebook.

Maduro já criticou a rede social por censurar vídeos dele relacionados ao Carvativir. "Eles dizem que até que a OMS diga sim eu não posso falar do Carvativir. Quem manda na Venezuela? O dono do Facebook? Quem manda no mundo? O dono do Facebook? Abusadores, Zuckerberg é o nome? É um tremendo abusador", disse Maduro no dia 2 de fevereiro.

