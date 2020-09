Facebook pretende proibir usuários da Austrália de compartilharem notícias

O Facebook afirmou que planeja bloquear usuários australianos de compartilharem notícias na plataforma. A medida da rede social é uma forma de protesto contra uma proposta de legislação no país, pois uma nova lei requer quer gigantes da tecnologia paguem a editoras pelo conteúdo disponível em suas plataformas edit

Agência Sputnik - O Facebook afirmou que planeja bloquear usuários australianos de compartilharem notícias na plataforma como forma de protesto contra uma proposta de legislação no país.

"Assumindo que essa proposta se torne lei, vamos relutantemente parar de permitir que editoras e pessoas na Austrália compartilhem notícias locais e internacionais no Facebook e Instagram", afirmou o diretor executivo do Facebook para Austrália, Will Easton.

Em julho, a Comissão Australiana dos Consumidores e Competição propôs um novo código de conduta.

A nova lei reque quer gigantes da tecnologia, como as empresas norte-americanas Google e Facebook, paguem a editoras pelo conteúdo disponível em suas plataformas.

O secretário do Tesouro da Austrália, Josh Frydenberg, por sua vez, afirmou que a "Austrália cria leis que promovem nosso interesse nacional. Não respondemos à coerção ou ameaças de mãos pesadas, não importa de onde venham".

