Facebook traduz nome de Xi Xinping para "pedaço de merda" e depois pede desculpas

Sputinik – O Facebook pediu desculpa pela tradução ofensiva do nome do líder chinês Xi Jinping nas publicações da plataforma, ao traduzir do birmanês para o inglês, e assegurou que está trabalhando para descobrir as causas do erro.

A falha veio a lume durante o segundo dia da visita do presidente chinês a Mianmar (antiga Birmânia). A líder birmanesa, Aung San Suu Kyi, publicou uma declaração sobre a visita na sua página oficial do Facebook.

Traduzido do birmanês para o inglês, o comunicado estava cheio de referências ao "senhor pedaço de merda". Além disso, a manchete no diário local The Irrawaddy se traduzia como "Uma honra ao presidente pedaço de merda".

Não está claro quanto tempo durou o problema, mas a função de tradução do Google não mostrou o mesmo erro, segundo a Reuters.

"Resolvemos um problema técnico que causou traduções incorretas do birmanês para o inglês no Facebook. Isso não deveria ter acontecido e estamos tomando medidas para garantir que não volte a acontecer. Pedimos sinceras desculpas pela ofensa que isto causou", declarou o Facebook em um comunicado.

A empresa afirmou que já está trabalhando para ultrapassar o erro.

A China é o país que gera maiores receitas para o Facebook depois dos EUA. A empresa tecnológica está criando uma nova equipe de engenharia para se concentrar especificamente no lucrativo negócio da publicidade no gigante asiático, escreve a Reuters.