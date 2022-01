Fake news e desinformação sobre Covid são uma violação dos direitos humanos, diz Papa

Apoie o 247

247 - O Papa Francisco disse nesta sexta-feira (28) que a disseminação de notícias falsas e desinformação sobre a Covid-19 e vacinas são uma violação dos direitos humanos.

"Estar informado corretamente, ser ajudado a entender as situações com base em dados científicos, e não em notícias falsas, é um direito humano", disse o Papa em um discurso aos membros do catholicfactchecking.com, um consórcio de mídia católico cujo site diz que seu objetivo é “esclarecer notícias falsas e informações enganosas” sobre as vacinas da Covid-19.

O Pontíifice condenou ainda o que chamou de "infodemia" que ele classifica como a distorção da realidade baseada no medo, informações falsas oau inventadas e "supostamente científicas".

"Informações corretas devem ser garantidas sobretudo aos que têm menos, aos mais vulneráveis", enfatizou o Papa que há três semanas atrás condenou a "desinformação ideológica infundada" sobre vacinas, endossando campanhas nacionais de imunização e chamando os cuidados de saúde de uma obrigação moral.

