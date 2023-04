"Fala do papa Francisco pode excomungar a mídia brasileira", diz Joaquim de Carvalho

De acordo com o pontífice, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi vítima de perseguição política e que a ex-presidente Dilma Rousseff sofreu um processo de impeachment injusto edit

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho participou do programa Bom dia 247 deste sábado (1) e destacou a fala do papa Francisco. De acordo com o pontífice, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi vítima de perseguição política e a ex-presidente Dilma Rousseff sofreu um processo de impeachment injusto.

Joaquim ressaltou a lucidez do Papa ao tratar sobre temas “tão atuais”. “Lawfare é uma arma dos nossos tempos e ele tem total compreensão disso”, avalia.

O Papa disse que Lula foi vítima de um crime sem citar nomes, mas Joaquim destacou que a rede Globo foi a responsável pelo início do linchamento a qual o presidente foi vítima. “Em 2010 começaram a falar do triplex do Guarujá. E foram anos de mentira, Lula nunca teve interesse em comprar esse apartamento", relembra.

