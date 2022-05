Falso médico implantava palito de pirulito no lugar de contraceptivo

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Um falso médico ginecologista enganou pelo menos 25 pacientes em Aragua, na Venezuela, e foi preso. Segundo as vítimas, José Daniel López, de 38 anos, implantou palitos de pirulitos nas pacientes, em vez de contraceptivos subdérmicos.

De acordo com as investigações do Corpo de Investigações Científicas Penais e Criminalísticas (Cicpc). Daniel dizia às vítimas que colocaria em seus braços um varinha com carga hormonal chamada Implanon. Entretanto, ele implantava, na verdade, palitos de pirulito.

Ele exercia o esquema em clínicas das regiões de Maracay e La Victoria e foi descoberto após denúncias de vítimas. Segundo as autoridades, López é acusado de exercício ilegal da medicina, usurpação de funções médicas, uso de documentos falsos e aborto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE