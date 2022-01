Familiares abrem caixão durante velório e encontram corpo de outra pessoa

De acordo com a funerária responsável por realizar todos os procedimentos do funeral, houve um equívoco e os corpos foram trocados edit

Apoie o 247

ICL

247 - Parentes de Sonya White, de 51 anos, foram surpreendidos ao abrirem o caixão da vítima durante o velório. No lugar da familiar, os entes encontraram outra pessoa. O caso aconteceu em Ohio, nos Estados Unidos. A reportagem é do portal Istoé.

“Foi traumático. Ninguém deveria passar por isso com seu ente querido. Eu nunca na minha vida vi algo assim antes”, disse Lisa Harden, prima de Sonya, em entrevista ao site The Mirror.

De acordo com a funerária responsável por realizar todos os procedimentos do funeral, houve um equívoco e os corpos foram trocados. O estabelecimento se desculpou pela falha e concordou em pagar pelos serviços.

PUBLICIDADE

“Tudo o que escolhemos para minha irmã, escolhemos com amor. Escolhemos exatamente o que achamos que ela iria gostar. Você espera que seu ente querido seja tratado com cuidado, e ser tão descuidado com o membro da família de alguém é imperdoável”, afirmou a irmã de Sonya, em entrevista ao WBDJ7.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE