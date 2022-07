Familiares de jornalista morta por soldados de Israel se encontram com Blinken

Apoie o 247

247 - Familiares da jornalista Shireen Abu Aqla, morta em 11 de maio por soldados israelenses enquanto cobria um ataque do regime sionista na Cisjordânia ocupada, se reuniram na noite de terça-feira, 26 com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, para exigir justiça.

Inicialmente, a família da jornalista queria se encontrar com o presidente dos EUA, Joe Biden, durante a visita do mandatário a Israel mais cedo neste mês.

"Continuamos pedindo responsabilidade e justiça para Shireen", disse Lina Abu Aqla, sobrinha de 17 anos da jornalista, à agência de notícias AFP. "Se não houver responsabilidade pelo assassinato de Shireen, isso de certa forma dá luz verde para outros governos matarem cidadãos americanos", disse ela.

Ao se encontrarem com Blinken, os familiares de Shireen também buscaram uma investigação independente do Departamento de Estado. Eles disseram, no entanto, que Blinken "não se comprometeu com nada" a esse respeito.

Um porta-voz do Departamento de Estado disse mais tarde apenas que os EUA estavam comprometidos em realizar uma investigação que fosse "credível... que culmine na responsabilização".

Após a reunião, Blinken tuitou que o "jornalismo destemido" de Abu Aqla lhe rendeu o respeito de todo o mundo.

"Expressei minhas mais profundas condolências e compromisso de buscar a responsabilidade por seu trágico assassinato", acrescentou. (Com Deutsche Welle).

