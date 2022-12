Apoie o 247

Agência Sputnik - Em suas relações com a Rússia, os Estados Unidos ainda são movidos por uma mentalidade de "Guerra Fria" e acham difícil aceitar as mudanças no cenário internacional, disse o embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, em entrevista.

"Washington parece precisar se afirmar constantemente por meio da competição com a Rússia. Parece que o 'fantasma' da União Soviética ainda assombra os corredores do poder na capital americana, e a 'Velha Guerra' ainda não acabou", disse Antonov em entrevista à Newsweek.

Segundo o embaixador russo, os Estados Unidos são movidos por um sentimento de "excepcionalidade", por isso queriam criar uma área de instabilidade nas fronteiras da Rússia.

Além disso, muitos políticos norte-americanos ainda agem de acordo com a mentalidade da Guerra Fria e acham difícil aceitar a "restauração do prestígio internacional da Rússia" sob o presidente Vladimir Putin, disse Antonov.

"Ao mesmo tempo, sempre se pode jogar a culpa por seus próprios problemas e erros de cálculo na Federação Russa e usar a Rússia para justificar seus gastos militares sem precedentes. Além disso, sob o pretexto dos acontecimentos na Ucrânia, o governo está arruinando o benefício mútuo laços entre a Rússia e a Europa, tornando esta última totalmente dependente de Washington."

Ele enfatizou que levará muito tempo para construir um mundo multipolar e, como parte dessa jornada complexa, o impasse Rússia-EUA deve ser mutuamente respeitoso.

No início deste mês, Antonov disse que, em vez de escalar a situação atual com acusações infundadas, Washington deveria considerar se a direção de suas relações com Moscou estava alinhada com suas obrigações internacionais.

