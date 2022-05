Farsa do 'Russiagate': ex-dirigente do FBI diz que agência não encontrou evidências de ligação entre Trump e banco russo

Advogado de Hillary Clinton está sendo acusado de mentir sobre ligação do ex-presidente Donald Trump e a Rússia edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O FBI não encontrou evidências de um canal de comunicação secreto entre o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, e o Alfa Bank da Rússia, disse o ex-conselheiro geral do FBI James Baker em depoimento no julgamento do advogado de Hillary Clinton, Michael Sussmann.

Sussmann disse ao FBI em 2016 que havia um canal de comunicação "secreto" entre a Trump Organization e o Alfa Bank, que estaria ligado ao governo russo. Sussmann está sendo acusado de fazer uma declaração falsa em conexão com a reunião por supostamente mentir sobre não trabalhar em nome de nenhum cliente.

Baker enfatizou que o FBI concluiu que não havia substância nas alegações de Sussmann contra Trump e não pôde confirmar que havia um canal de comunicação clandestino, disse o relatório.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE