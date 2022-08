Fascistas ucranianos tem lista da morte para opositores, diz ex-oficial dos EUA

Apoie o 247

Por Scott Rider. Tradução automática do Consortium News

Em maio de 1986, recebi ordens para participar de um curso de conscientização contra o terrorismo na John F. Kennedy Special Warfare School, em Fort Bragg, Carolina do Norte. Nas duas semanas seguintes, aprendi sobre as várias ameaças terroristas enfrentadas pelos militares dos Estados Unidos e aprendi várias habilidades para superá-las, como direção evasiva em alta velocidade, metodologia de contra-vigilância e técnicas de tiro reativo.

Ao retornar a Twenty-Nine Palms, onde estava lotado como oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais, recebi a tarefa de colocar em prática minhas habilidades recém-adquiridas, realizando um exercício de contraterrorismo em toda a base. Peguei emprestado uma equipe de batedores-sniper do batalhão de infantaria na base e os instalei em um apartamento fora da base, onde os transformei em uma célula terrorista encarregada de coletar informações sobre os oficiais superiores que viviam e trabalhavam na base. A única regra era que os terroristas não podiam se envolver com civis – nenhuma família deveria ser impactada pela broca.

Ao longo dos próximos 30 dias, minha equipe terrorista foi capaz de “assassinar” cada comandante de batalhão, o comandante do regimento e o comandante da base, usando dispositivos explosivos improvisados ​​e tiros de atiradores – e tinha as fotografias para provar isso.

A conclusão desse exercício foi que, se alguém quisesse você morto, você provavelmente morreria.

A vigilância era sua única defesa real — estar alerta para qualquer coisa suspeita. Em suma, viver uma vida regida pela paranóia. Na era do terrorismo, se você sente que alguém está querendo te fazer mal, provavelmente é porque alguém está querendo te fazer mal.

Usando essas habilidades

Ao longo da minha vida profissional, tive a oportunidade de usar as habilidades que aprendi em Fort Bragg em várias ocasiões – fui alvo de assassinato enquanto trabalhava como inspetor de armas da ONU no Iraque e fui informado de que fui alvo de um “golpe” denunciado pela máfia russa pelo meu papel em desmantelar uma rede de contrabando de componentes de mísseis ilícitos.

Eu faria uma inspeção de 360 ​​graus do meu veículo antes de entrar nele, procurando sinais de adulteração. E eu fazia exercícios de contra-vigilância enquanto dirigia, acelerando em intervalos irregulares para ver se alguém acompanhava o ritmo ou saindo rapidamente de uma estrada para ver se alguém o seguia.

Hoje, sou um escritor de 61 anos que vive nos subúrbios de Albany, Nova York. É um bairro tranquilo, onde todo mundo conhece todo mundo. E, no entanto, devido às circunstâncias recentes, mais uma vez me vejo inspecionando meu veículo antes de entrar, mantendo um olhar atento para veículos estranhos passando pela minha rua e realizando manobras de contra-vigilância enquanto dirijo.

Por que a paranóia? Simplificando, meu nome foi adicionado a uma “lista de mortes” ucraniana. Acha que estou ficando muito nervoso? Pergunte à família de Daria Dugina, a filha de 29 anos do filósofo russo Alexander Dugin. Tanto ela quanto o pai estavam na mesma lista. Ambos foram alvo de morte por um assassino despachado pelos serviços de segurança ucranianos. Apenas uma mudança de planos no último segundo, que colocou Alexander Dugin ao volante de um carro diferente, o impediu de ser morto na explosão que tirou a vida de sua filha.

Escrevo há algum tempo sobre o Centro Ucraniano de Combate à Desinformação e sua publicação em meados de julho de uma “lista negra” contendo os nomes de 72 intelectuais, jornalistas, ativistas e políticos de vários países que foram rotulados como “propagandistas russos”. pelo governo ucraniano por ter a audácia de falar de forma crítica, mas factual, sobre o conflito russo-ucraniano em curso.

Fiquei ofendido com esta lista por várias razões, em primeiro lugar porque os salários dos ucranianos que compilaram esta lista pareciam ser pagos pelo contribuinte dos EUA usando fundos apropriados pelo Congresso para esse fim. A ideia de o Congresso aprovar uma lei que autorizava o governo ucraniano a fazer algo – suprimir as garantias da Primeira Emenda de liberdade de expressão e liberdade de imprensa – que o Congresso estava constitucionalmente proibido de fazer me irritou.

O mesmo aconteceu com o fato de o Centro de Combate à Desinformação ter anunciado a existência dessa “lista negra” em uma função organizada por uma ONG financiada pelos EUA e com a presença de funcionários do Departamento de Estado que ficaram mudos enquanto seus colegas ucranianos rotulavam as pessoas nesta lista “terroristas da informação” que mereciam ser presos e processados ​​como “criminosos de guerra”.

Na época, avisei que o uso de uma linguagem tão inflamatória significava que a “lista negra” poderia ser transformada em uma “lista de morte” simplesmente por ter um fanático decidindo fazer justiça com as próprias mãos. Dado que o governo dos EUA financiou a criação desta lista, organizou a reunião onde foi apresentada ao mundo e deu um selo implícito de aprovação à lista e à respectiva rotulagem através da presença de funcionários do governo dos EUA, esses fanáticos não têm ser de origem estrangeira. Muitas pessoas nos EUA aderem à mesma ideologia cheia de ódio que existe na Ucrânia hoje e que deu origem à “lista negra”.

Alguns deles são meus vizinhos.

Em junho, fui de carro até Bethel, Nova York (o local do festival de música original de Woodstock), para participar de uma corrida Spartan Obstacle Course. Para chegar lá, tive que passar por Ellenville, uma cidadezinha pacata que abriga um acampamento pertencente à Associação Ucraniana Americana da Juventude que, todo verão, coordena com a Organização para a Defesa das Quatro Liberdades da Ucrânia a realização de um “Heroes ' Holiday” em homenagem ao veterano do Exército Popular Ucraniano e da Organização dos Nacionalistas Ucranianos.

I just realized the principal CYM-A camp is in Ellenville, NY, the same Ulster county I live in. CYM-A [aka SUMA]'s Ellenville camp ("Oselia") pictured below: the year it opened (1955), on the 25th anniversary of the UPA leader's death (1975), and its "Heroes Monument" today. pic.twitter.com/1AHa9sDKL1 — Bandera Lobby Blog (@mossrobeson__) May 17, 2019

O acampamento possui um “Monumento dos Heróis”, composto por uma estrutura de 42 pés de altura com um tridente ucraniano no topo ladeado pelos bustos de Yevhen Konovalets, Symon Petliura, Roman Shukhevych e Stepan Bandera – quatro figuras principais na história da Nacionalismo ucraniano, todos envolvidos nos assassinatos, coletivamente, de centenas de milhares de judeus, poloneses e russos.

Bandera foi elevado ao status de herói nacional na Ucrânia, e seu aniversário é considerado um feriado nacional.

Que um monumento aos homens responsáveis ​​pelo assassinato em massa genocida e que, no caso de dois deles (Shukhevych e Bandera) colaboraram abertamente com a Alemanha nazista, possa ser erguido nos Estados Unidos é preocupante.

Que todos os anos adeptos ucranianos-americanos da odiosa ideologia de Stepan Bandera se reúnam para celebrar seu legado em um “acampamento infantil” onde os jovens estão vestidos com uniformes marrons que os fazem parecer o que de fato são – tropas de assalto ideológicas para uma odiosa ideologia neonazista que promove a superioridade racial do povo ucraniano, é uma abominação nacional.

Here is another, newer CYM-A camp ("Beskyd") which can be found in Baraboo, Wisconsin, featuring its fascist "Heroes Monument," including a bust of the wanna-be Hitler of Ukraine, Stepan Bandera. pic.twitter.com/RYTqcTQTaD — Bandera Lobby Blog (@mossrobeson__) May 17, 2019

De Ellenville a Bethel, vi evidências dessa realidade odiosa em cada bandeira ucraniana azul e amarela tremulando ao vento – e em cada bandeira vermelha e preta dos fanáticos neonazistas ucranianos adoradores de Bandera que tremulavam ao lado deles.

Legado de Stepan Bandera

O legado de Stepan Bandera está no cerne do que hoje se passa pelo nacionalismo ucraniano. Domina a arena política dentro da Ucrânia, onde todas as ideologias e afiliações políticas concorrentes foram proibidas pelo presidente Volodymyr Zelensky.

É por trás da supressão de todas as vozes dissidentes – estrangeiras e domésticas – que se atrevem a desafiar a narrativa sobre o conflito russo-ucraniano que está sendo promulgada pelo governo ucraniano, seus aliados ocidentais e uma mídia convencional complacente.

Depois que o Consortium News publicou minha carta à minha delegação do Congresso de Nova York (Sens. Chuck Schumer e Kirsten Gillibrand e Rep. Paul Tonko), na qual eu os convoquei para votar na Lei Pública 117-128, destinando US$ 40 bilhões em dinheiro dos contribuintes dos EUA para subscrever o governo e os militares ucranianos, houve uma ação conjunta de outros impactados pela “lista negra” ucraniana, que a legislação havia financiado. Isso foi liderado por Diane Sare, a candidata do Partido LaRouche desafiando Schumer por seu assento no Senado.

A publicidade sobre a supressão da liberdade de expressão financiada pelo Congresso parecia ser demais para aqueles que são cúmplices de um ataque frontal à Constituição dos EUA. A “lista negra” do Centro de Combate à Desinformação foi removida da internet.

A vitória, porém, durou pouco. Poucos dias após a retirada da “lista negra” do Centro de Combate à Desinformação, uma lista publicada pelo Centro “Myrotvorets” (Peacemaker) ucraniano incorporou nomes que estavam na “lista negra” do Centro de Combate à Desinformação.

A lista Myrotvorets existe desde 2014 e foi descrita como “efetivamente uma lista de morte para políticos, jornalistas, empresários e outras figuras públicas que foram 'autorizadas para demissão'” pelos criadores da lista.

O nome de Daria Dugina estava nessa lista.

E agora o meu também, junto com vários outros ocidentais, como a jornalista canadense Eva Bartlett e o roqueiro britânico Roger Waters.

A administração Biden é silenciosa sobre essa abominação.

Assim é o Congresso.

De acordo com 6 USCS § 101, o termo terrorismo é

“qualquer atividade que envolva um ato que seja perigoso para a vida humana ou potencialmente destrutivo de infraestrutura crítica ou recursos-chave; e é uma violação das leis criminais dos Estados Unidos ou de qualquer Estado ou outra subdivisão dos Estados Unidos; e parece ter a intenção de intimidar ou coagir uma população civil, influenciar a política de um governo por meio de intimidação ou coerção, ou afetar a conduta de um governo por meio de destruição em massa, assassinato ou sequestro”.

Há pouca dúvida de que o assassinato de Daria Dugina foi um ato de terrorismo perpetrado em nome do governo ucraniano. (Sua foto na lista agora tem a palavra “liquidada” escrita diagonalmente em vermelho.)

Embora os ucranianos neguem tais alegações, as autoridades russas montaram um argumento factual convincente em contrário.

A existência da “lista da morte” dos Myrotvorets é um instrumento de terror e deve ser derrubada por insistência do governo dos EUA.

O fracasso do governo ucraniano em fechar o Centro Myrotvorets e condenar suas atividades constituiria um apoio material ao terrorismo.

Os EUA também devem reconhecer quaisquer organizações que abracem a ideologia de Stepan Bandera como entidades terroristas – incluindo aquelas responsáveis ​​por criar uma nova geração de neonazistas de camisa marrom no coração da América.

O “Monumento do Herói” em Ellenville deve ser fechado, e as estátuas de Bandera e dos outros três nacionalistas ucranianos devem ser removidas da vista do público.

É uma vergonha nacional que os cidadãos dos EUA sejam submetidos a ameaças de morte de um antigo aliado dos Estados Unidos por simplesmente exercerem seu direito constitucional de liberdade de expressão. Os adeptos da ideologia de Stepan Bandera, na Ucrânia e nos Estados Unidos, devem ser tratados como terroristas e processados ​​com a mesma intensidade e propósito que os seguidores da Al-Qaeda e do Estado Islâmico.

Até que isso seja feito, não terei escolha a não ser tomar as devidas precauções para garantir que nem minha família nem eu soframos o destino de Daria Dugina.

Scott Ritter é um ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA que serviu na antiga União Soviética implementando tratados de controle de armas, no Golfo Pérsico durante a Operação Tempestade no Deserto e no Iraque supervisionando o desarmamento de armas de destruição em massa. Seu livro mais recente é Desarmamento no Tempo da Perestroika , publicado pela Clarity Press.

