Favorito em New Hampshire, Trump pode conquistar a candidatura republicana à presidência dos Estados Unidos

247 – A segunda primária do ano em New Hampshire pode ser a última barreira para os republicanos que resistem à indicação de Donald Trump como candidato à presidência dos EUA. No último domingo, a desistência do governador da Flórida, Ron DeSantis, outrora visto como a principal alternativa para desafiar Trump, e a decisão do senador Tim Scott de apoiar o ex-presidente, intensificaram a sensação de inevitabilidade em torno da candidatura de Trump. Para Nikki Haley, última opositora expressiva de Trump na corrida presidencial republicana, o estado pode se revelar crucial. Pesquisa recente da CNN indica que Trump lidera em New Hampshire com 50% de apoio dos prováveis eleitores republicanos nas primárias, contra 39% de Haley, sugerindo uma competição mais acirrada em comparação com Iowa, onde Trump venceu com uma margem de 30 pontos percentuais na semana passada, segundo reportagem da Bloomberg.

New Hampshire, conhecido por abrigar uma considerável população republicana moderada e independente, emerge como um terreno propício para Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora dos EUA na ONU. Ela atrai eleitores republicanos com formação universitária, suburbanos e com inclinações centristas. A desistência de DeSantis e o apoio de Scott fortalecem a posição de Trump, transformando o estado em um possível ponto de virada em sua busca pela candidatura republicana em 2024. A pesquisa divulgada no domingo revela uma disputa acirrada, com Trump liderando, mas com uma margem menor do que em Iowa.

Apesar dos esforços de Haley, a batalha para unir o restante dos eleitores republicanos em New Hampshire parece desafiadora. O estado, que historicamente não tem sido propenso a Trump, representa um desafio considerável para a candidatura de Haley. O ex-presidente, ciente da importância do estado, lançou ataques à sua oponente, questionando seu histórico político em relação à China, sua abordagem sobre gás e impostos na Carolina do Sul, e divulgando falsidades sobre sua qualificação presidencial. O nervosismo de Trump é palpável após derrotas em New Hampshire nas eleições de 2016 e 2020, respectivamente, para Hillary Clinton e Joe Biden. Brittany Yanick, porta-voz do SFA Fund, super PAC que apoia Haley, denuncia os ataques como mentirosos, evidenciando a tensão crescente na corrida presidencial republicana.

