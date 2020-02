Favorito no Partido Democrata, Sanders começa a aparecer à frente de Trump em pesquisas nacionais

247 - O fenômeno Bernie Sanders começa a preocupar não mais apenas seus concorrentes democratas, mas o próprio Donald Trump. O socialista aparece na frente de Trump nas principais pesquisas nacionais.

A reportagem do jornal O Globo destaca que "depois de um debate em que Bernie Sanders teve questionada sua capacidade de vencer Donald Trump e foi acusado de potencialmente atrapalhar a eleição de deputados e senadores do Partido Democrata se for o representante da sigla na eleição presidencial de novembro, uma análise de pesquisas e projeções para a corrida mostra que o cenário não é exatamente assim. À medida que aumentam suas chances de ser o candidato democrata, Sanders também aparece em vantagem quando confrontado com o ocupante da Casa Branca, embora a esta altura da disputa isso esteja longe de representar uma possível vitória."

A matéria ainda informa que "essa vantagem também é percebida nas pesquisas nacionais, que servem como um termômetro geral: a média elaborada pelo Real Clear Politics põe Sanders com 29% de apoio entre os eleitores democratas, um número que chega a 32% em algumas sondagens. Joe Biden aparece em segundo, a mais de 11 pontos percentuais de distância. O bilionário e ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg, que optou por só entrar nas cédulas de votação na Superterça e tem sido um dos críticos mais agressivos de Sanders, surge em terceiro."

Segundo o jornal, "Sanders ainda se consolidou como nome forte entre minorias, como os negros e os latinos, que em 2016 votaram em peso em Hillary Clinton. Segundo uma pesquisa recente do instituto Ipsos, o senador superou Joe Biden no eleitorado negro, normalmente mais identificado com o centro, e consolidou sua vantagem entre os latinos. Esses números refletem uma estratégia de pré-campanha que teve a diversidade como foco, incluindo entre os integrantes das equipes que trabalham para o senador."