FBI acusa hackers da China de atacar pesquisa de coronavírus

247 - O Federal Bureau of Investigation (FBI) ou Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos afirmam que hackers ligados à China estão fazendo ataques cibernéticos a organizações que pesquisam métodos de combate ao coronavírus. A acusação foi feita em comunicado conjunto com o Departamento de Segurança Doméstica (DHS, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

O FBI diz que o país asiático tenta identificar e obter ilicitamente dados valiosos sobre propriedade intelectual e de saúde pública sobre vacinas, tratamentos e testes de pessoas envolvidas com pesquisa relacionada ao covid-19.

De acordo com informações do portal Uol, os órgãos não apresentaram provas, mas prometeram apresentar detalhes técnicos das ameaças nos próximos dias.

Pelo DHS, assina o comunicado a Agência de Segurança e Segurança Cibernética e Infraestrutura (CISA, na sigla em inglês).

As investigações do FBI se alinham às declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, que tem colocado na China a culpa pela pandemia do coronavírus.

Segundo a plataforma Worldometer, que disponibiliza os dados da covid-19 por país, os EUA ocupam o primeiro lugar no ranking mundial de casos (1,4 milhão) e a China, onde começou o surto, está em 11° (82,9 mil). Em número de mortes, os EUA têm 86 mil (primeiro lugar no ranking) e o país asiático, 4,6 mil.

