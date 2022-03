FBI diz que oficiais eleitorais sofreram tentativa de hackeamento

Apoie o 247

247 - O FBI informou nesta terça-feira, 29, que hackers estariam enviando e-mails estelionatários que buscam obter as senhas e usuários de oficiais eleitorais estadunidenses, informa a agência Bloomberg.

Trata-se de e-mails parecidos com faturas verdadeiras enviados desde outubro do ano passado a oficiais de 9 estados. Os e-mails foram enviados por uma conta hackeada de um oficial estadunidense, informou ainda o FBI, que não identificou suspeitos por trás da ação.

O FBI investe novamente na tese de que o sistema eleitoral dos Estados Unidos seria vulnerável a ataques hackers. Em 2016, russos foram acusados. As acusações foram promovidas incessantemente pela imprensa corporativa, mas jamais surgiram provas contundentes de interferência no processo eleitoral por parte Kremlin, que considera as alegações "absurdas".

