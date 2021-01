FBI investiga campeão olímpico de natação por participação na invasão do Capitólio

247 - O nadador Klete Keller, detentor de cinco medalhas olímpicas, sendo duas de ouro, entre os anos 2000 e 2008, será alvo de uma investigação pelo FBI por participar da invasão ao Capitólio, na semana passada. Segundo a CNN, documentos do Tribunal Distrital dos EUA, em Washington, acusam Keller de “entrar ou permanecer intencionalmente em prédio ou terreno restrito sem autoridade legal, entrada violenta e conduta desordenada”, além de “obstrução da aplicação da lei envolvida em deveres oficiais em desordem civil”.

O nadador teria sido identificado pelo veículo de comunicação SwimSwam, especializado na cobertura de eventos de natação. O FBI teria confirmado a informação comparando imagens da invasão do prédio do Congresso com a carteira de motorista do atleta.

O USA Swimming (órgão do governo norte-americano voltado para a natação competitiva) informou “respeitar os direitos de indivíduos e grupos privados de protestar pacificamente, mas de forma alguma toleramos as ações tomadas por aqueles no Capitólio na semana passada”. O Comitê Olímpico e Paraolímpico dos EUA também condenou a invasão.

