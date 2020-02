Fernández adia encontro com Bolsonaro que aconteceria no Uruguai

O presidente argentino Alberto Fernández afirmou que não vai à posse de Luis Lacalle Pou, no Uruguai, e, portanto, cancela o encontro que iria acontecer no país com Jair Bolsonaro edit

247 - Em entrevista a um canal de TV, neste domingo (16), o presidente argentino Alberto Fernández afirmou que não vai à posse do eleito do Uruguai, Luis Lacalle Pou. Sendo assim, não deve acontecer no Uruguai a primeira reunião entre os presidentes do Brasil e da Argentina, que estava sendo costurada para reaproximar as duas maiores economias do Mercosul. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Fernández argumenta que a sobreposição de agendas o impede de participar da cerimônia, já que na data da posse do presidente uruguaio, ele estará em Buenos Aires para fazer um discurso que marca a abertura das sessões legislativas do Congresso argentino.

Na quinta-feira (13), após receber o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Felipe Solá, Bolsonaro confirmou que se encontraria com Fernández. A declaração foi um aceno positivo depois de inúmeras declarações de ataques contra Fenández desde o período eleitoral por sua solidariedade ao ex-presidente Lula.