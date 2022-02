Ferrovia China-Laos, inaugurada em dezembro, já transportou mais de 1 milhão de passageiros e 500 mil toneladas de carga

Ferrovia construída pelos chineses impulsiona Nova Rota da Seda e desenvolve o comércio no sudeste asiático edit

Xinhua – A ferrovia China-Laos transportou mais de 1 milhão de passageiros e 500.000 toneladas de carga desde que foi lançada em dezembro de 2021, disseram as autoridades de transporte da província de Yunnan, sudoeste da China.

A carga transportada pela ferrovia inclui 100.000 toneladas de mercadorias transfronteiriças, de acordo com a China Railway Kunming Group Co., Ltd.

A ferrovia China-Laos conecta Kunming, na província de Yunnan, com a capital do Laos, Vientiane. É a primeira ferrovia no exterior construída e operada conjuntamente pelos dois países.

A ferrovia de 1.035 km, um projeto histórico da cooperação do Cinturão e Rota de alta qualidade, começou a operar em 3 de dezembro de 2021.

"Atualmente, a categoria de carga da ferrovia continua em expansão, desde rações e fertilizantes até produtos de comunicações, fotovoltaicos, automotivos e têxteis. O volume de transporte de arroz, cerveja e outros alimentos e artigos de uso diário também está crescendo", disse Xu Jiefeng, um funcionário da empresa.

