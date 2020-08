Festival de música eletrônica reúne milhares de jovens em Wuhan, berço da Covid-19 na China

Miilhares de pessoas participaram do festival realizado no Maya Beach Water Park, em Wuhan, capital da província de Hubei, sem o uso de máscaras ou sem respeitar as regras de distanciamento social, o que reacendeu o temor de uma nova onda de contágio edit

247 - A cidade chinesa de Wuhan, onde foram registrados os primeiros casos da Covid-19 no mundo, ignorou o novo coronavírus e promoveu um festival de música eletrônica no final de semana, reacendendo o temor de uma nova onda de contágio. Segundo reportagem do G1, milhares de pessoas participaram do festival realizado no Maya Beach Water Park sem o uso de máscaras ou sem respeitar as regras de distanciamento social.

O local, que retomou as atividades com capacidade reduzida pela metade, baixou o preço do ingresso em mas reduziu o preço da entrada em 50% para as mulheres.

"É assim que vamos causar uma segunda ou terceira onda epidêmica! Que inteligente...", postou um usuário do Twitter sobre a aglomeração registrada durante o evento.

Ainda segundo a reportagem, a província de Hubei, cuja capital é Wuhan, não registra novos casos de Covid-19 desde maio e desde as autoridades estão oferecendo entradas gratuitas pera cerca de 400 pontos turísticos.

