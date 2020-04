FHC e líderes de centro-direita da América Latina pedem socorro ao FMI e criticam Bolsonaro

O ex-presidente brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, e outros líderes latino-americanos de centro-direita, como Ricardo Lagos, Juan Manuel Santos, Ernesto Zedillo e vários ex-ministros e ex-presidentes dos bancos centrais, publicaram uma carta com críticas a Jair Bolsonaro e pedindo ao FMI "ação rápida e decisiva" para enfrentar a crise do coronavírus edit

247 - Com críticas aos que “tendem a minimizar os riscos da pandemia, desinformando cidadãos, e desconsiderando tanto evidências científicas, quanto orientações de seus próprios especialistas”, ex-presidentes de centro-direita da América Latina, entre eles Fernando Henrique Cardoso, publicaram o documento “Imperativos éticos e econômicos no enfrentamento do Covid-19: uma visão da América Latina".

O texto traz o alerta de que a região da América Latina e Caribe pode estar vivendo “um dos episódios mais trágicos na história".

“O desafio imposto por esta pandemia não encontra paralelo na história recente. O mundo e a região da América Latina e Caribe não podem permitir respostas atrasadas ou inadequadas. Confiança mútua e racionalidade e não populismo ou demagogia são as melhores diretrizes em tempo de incerteza. A crise não pode servir de motivo para o enfraquecimento de nossas democracias tão duramente conquistadas”, dizem os ex-dirigentes.

O documento alerta também para os efeitos econômicos devastadores que a crise do coronavírus pode gerar, com risco até mesmo de colapso.

Os signatários pedem que os líderes da América Latina exijam vigorosamente cooperação internacional. E fazem um apelo ao FMI, cujo papel consideram fundamental para ajudar a sustentar as economias.

Leia a íntegra no blog da jornalista Míriam Leitão



