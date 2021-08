Fidel Castro forjou uma obra emancipatória, afirma presidente de Cuba em 95º aniversário do revolucionário

Miguel Díaz-Canel diz que Fidel Castro “enfrentou o imperialismo de forma resoluta e invicta e cresceu com seu povo e sua Revolução” edit

(Prensa Latina) - O líder histórico da Revolução Cubana Fidel Castro 'forjou uma obra emancipatória, estabeleceu uma esperança para a humanidade', escreveu hoje o presidente Miguel Díaz-Canel.

Por meio de sua conta no Twitter, o presidente prestou homenagem a uma das figuras políticas mais transcendentais do século 20, no 95º aniversário de seu nascimento.

'Ele enfrentou o imperialismo de forma resoluta e invicta e cresceu com seu povo e sua Revolução', acrescentou.

PUBLICIDADE

O chefe de estado comentou que Fidel Castro foi o melhor discípulo do apóstolo José Martí para o qual 'aprendeu e integrou na sua conduta cotidiana a máxima de que a melhor maneira de dizer é fazer'.

'Assim, ele sobreviveu ao seu trabalho, pensou, organizou a Revolução, liderou, lutou, triunfou', acrescentou.

PUBLICIDADE

Díaz-Canel compartilhou momentos com o líder histórico no Twitter e expressou sua admiração pelo trabalho do revolucionário.

'Que um país bloqueado a limites perversos tenha desenvolvido 5 vacinas candidatas, considerando produzir doses suficientes para imunizar toda a sua população é mais do que uma luz no fim do túnel. Nosso povo deu um nome a esse feito: Fidel Castro Ruz!, apontou.

PUBLICIDADE

O líder histórico da nação caribenha nasceu em um dia como o de hoje em 1926 em Birán, município do leste de Cuba.

Ele liderou a triunfante Revolução de 1959 que transformou Cuba em um país socialista e promoveu a solidariedade internacional como elemento essencial na defesa das causas justas.