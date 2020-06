Filha do prefeito de Nova York é presa ao lado de manifestantes, acusada de 'reunião ilegal'

Chiara de Blasio, filha do prefeito de Nova York, Bill de Blasio, foi presa durante protestos no sábado à noite, por participar de uma "reunião ilegal", segundo fontes policiais. A pris]ao foi depois relaxada edit

247 - A prisão de Chiara de Blasio, filha do prefeito de Nova York ocorreu quando milhares de pessoas estavam nas ruas em todo o país em protestos contra a polícia pelo assassinato de George Floyd, um homem negro desarmado que foi morto pela polícia em Minneapolis, Minnesota. Manifestantes têm entrado em conflito com a polícia em grandes cidades como Los Angeles, Chicago e Filadélfia.

Em Nova York, manifestações pacíficas foram realizadas durante todo o domingo (31). O prefeito De Blasio foi muito sincero neste fim de semana sobre os protestos, dizendo no sábado que "o racismo estrutural assombra a vida de pessoas de cor".

"O que estamos vendo é um transbordamento devido a décadas de injustiças", declarou De Blasio.

No domingo, o prefeito andou por diferentes partes da cidade com membros do conselho da cidade conversando com os cidadãos sobre os protestos, informa a CNN.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.