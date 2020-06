Filho de George Floyd agradece aos manifestantes e pede que protestos sejam pacíficos

Quincy Mason Floyd, um dos filhos de George Floyd, assassinado após uma ação da polícia em Minneapolis, nos Estados Unidos, disse estar tocado com as manifestações e demonstrações de carinho, e pediu que os atos não tenham violência edit

247 - "Todo mundo está saindo e mostrando amor a ele [George Floyd]. Eu amo isso. Meu coração está realmente emocionado com tudo isso", disse Quincy Mason Floyd, um dos filhos do cidadão negro assassinado pela polícia em Minneapolis, Estados Unidos.

Quincy vive no Texas há mais de 15 anos e não via o pai desde que era pequeno. Ele só soube de sua morte depois que as notícias começaram a circular na televisão, informa o UOL.

Quincy participou neste domingo (31) de uma manifestação do Black Lives Matter (vidas negras importam, em tradução literal) no centro de Bryan, ao lado de uma das irmãs. Eles elogiaram o caráter pacífico do ato e falaram sobre a violência que se desenrolou em outras cidades.

