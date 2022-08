Filho de Nancy Pelosi que viajou com ela a Taiwan é sócio de empresa de tecnologia chinesa

Apoie o 247

RT - O filho da presidente da Câmara Nancy Pelosi, Paul Pelosi Jr., é o segundo maior investidor da empresa de telecomunicações chinesa Borqs Technologies, revelou um recente relatório do Daily Mail. O jovem Pelosi não divulgou publicamente sua participação na empresa de US$ 22 bilhões antes de acompanhar sua mãe na viagem financiada pelos contribuintes a Taiwan.

Ao saber que Pelosi Jr. havia acompanhado a delegação de sua mãe, vários políticos taiwaneses, incluindo o ex-presidente da comissão de supervisão financeira da ilha, Tseng Ming-chung, exigiram saber se o Partido Democrático Progressista da ilha tinha uma relação financeira com a família Pelosi e se a visita da deputada envolvia interesses comerciais. O jovem Pelosi não foi listada como membro da delegação e não tinha nenhum cargo no governo ou outra missão declarada a cumprir.

Pelosi não é apenas um grande investidor na Borqs, um player do setor chinês de internet das coisas e 5G, mas também trabalhou como consultor para a empresa, de acordo com dados da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA fornecidos pelo Daily Mail. Ele foi recompensado por seus serviços com 700.000 ações da empresa, momento em que suas participações foram superadas apenas pelo CEO Pat Sek Yuen Chan, diz o relatório.

Apesar de não ser listada como parte da delegação oficial, a jovem Pelosi foi fotografada com a presidente taiwanesa Tsai Ing-wen e outras autoridades do território contestado. A congressista trouxe oficialmente com ela um grupo de aliados do Partido Democrata que incluía o presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, Gregory Meeks, a vice-presidente do Comitê de Meios e Meios da Câmara, Suzan DelBene, o membro do Comitê Permanente de Inteligência da Câmara, Raja Krishamoorthi, e o membro do Comitê de Serviços Armados da Câmara, Andy. Kim.

A presidente da Câmara e sua família foram sancionadas por Pequim em resposta ao que a China descreveu como uma provocação transparente do político americano, e muitos na China acreditam que a visita foi realizada para aumentar deliberadamente as tensões entre as duas potências globais. No entanto, o estudioso pró-reunificação Chiu Yi disse ao Global Times que a visita de Pelosi a Taiwan também visava preencher o portfólio de ações de tecnologia de seu marido sem desencadear as suspeitas que possam surgir da implantação de um consultor financeiro externo em tal missão. “Por causa de sua agenda lotada, a própria Pelosi não tinha muito tempo e espaço para manter contato com o marido nos EUA. Ela não podia deixar muitas pessoas saberem sobre sua manipulação financeira em meio à visita a Taiwan, e nem podia pedir a sua secretária para fazer isso, então ela só podia confiar em seu filho”, disse ele à agência chinesa.

De fato, Pelosi chegou ao ponto de afirmar que seu filho não tinha negócios em andamento enquanto acompanhava sua mãe pela ilha. “ O marido administra o negócio nos EUA, Pelosi era responsável por causar problemas e o filho trabalhava como assessor de Pelosi ”, explicou Chiu.

A presidente da Câmara e sua família são frequentemente acusadas de um aconchego doentio com Pequim, alegações que dificilmente serão silenciadas por uma única visita supostamente auto-enriquecida a Taiwan. Outro observador de Taiwan citado pelo Global Times sugeriu que a família Pelosi pode estar se posicionando para atuar como intermediária para empresas americanas que desejam estabelecer fábricas em Taiwan. A visita da congressista a uma grande fábrica de chips de Taiwan ocorreu poucos dias depois que o Congresso aprovou um projeto de lei destinado a subsidiar a indústria de semicondutores dos EUA, que fez os estoques de chips dispararem. Pelosi e seu marido foram acusados ​​de abuso de informações privilegiadas sobre as negociações de Paul Pelosi Sr. nas gigantes de tecnologia Apple, Amazon e Alphabet no mês passado, que renderam à família mais de US$ 5 milhões em lucros.

Enquanto a presidente da Câmara ganha US$ 223.500 anualmente em seu cargo no governo, seu patrimônio líquido é estimado em US$ 252 milhões, de acordo com suas próprias divulgações financeiras, levando muitos a especular que a empresa de capital de risco e consultoria financeira de seu marido Financial Leasing Services se alimenta de informações privilegiadas. .

