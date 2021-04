Filho do presidente assassinado do Chade assume governo e oposição denuncia golpe de Estado

Após a tomada do poder pelo general Mahamat Idriss Déby, 30 partidos da oposição denunciaram um "golpe de Estado institucional" e pediram a instauração de um governo de transição liderado por civis edit

247 - O general Mahamat Idriss Déby, filho do presidente do Chade, assassinado por insurgentes em campo de batalha nesta terça-feira (20), assumiu o governo com plenos poderes.

Mahamat dissolveu a Assembleia Nacional e o governo e "ocupa as funções de presidente da República, chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas", aponta documento oficial.

Mais cedo, o sucessor nomeou o Conselho Militar de Transição que irá liderar o país durante 18 meses, até à realização de eleições.

Após a tomada do poder, 30 partidos da oposição denunciaram um "golpe de Estado institucional" e pediram a instauração de um governo de transição liderado por civis.

Com informações da AFP.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.