Filho escala parede do hospital até janela e se despede da mãe internada por Covid-19

247 - Jihad Al-Suwaiti, de 30 anos, comoveu o mundo com sua história. Sua mãe, a palestina Rasmi Suwaiti, de 73 anos, foi internada por causa da Covid-19 e ele foi proibido de visitá-la por conta do alto risco de contaminação, relata reportagem do portal G1.

Segundo informações da rede Al Jazeera, Jihad visitou a mãe escalando a janela do quarto do hospital todos os dias até a data da morte dela, ocorrida em 16 de julho.

A senhora Rasmi, que também era paciente de câncer, esteve internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Estadual de Hebron, na cidade de Beit Awwa, na Cisjordânia.

