Filipinas revelam por que bases dos EUA no país seriam 'úteis' no caso de ataque a Taiwan

Presidente filipino explicou abordagem do país em um conflito na região durante a visita aos EUA, onde reafirmou o compromisso de um pacto assinado com os norte-americanos em 2014 edit

Apoie o 247

Google News

Sputnik - O presidente filipino explicou a abordagem do país em um conflito na região durante a visita aos EUA, onde reafirmou o compromisso de um pacto assinado com os norte-americanos em 2014.

As bases dos EUA nas Filipinas poderiam ser úteis se a China tentasse tomar Taiwan, disse na quinta-feira (4) Ferdinand Marcos Jr., presidente filipino, citado pela agência britânica Reuters.

O alto responsável contou à Reuters durante sua visita aos EUA que o Acordo de Cooperação Reforçada de Defesa (EDCA, na sigla em inglês) de 2014 entre Washington e Manila foi originalmente concebido para melhorar a resposta a desastres provocados por mudanças climáticas.

Outra utilização para as bases, diz, seria para evacuar moradores filipinos de Taiwan no caso de uma invasão.

"Portanto, esses lugares do EDCA também serão úteis para nós caso essa terrível ocorrência se concretize", acrescentou ele.

Um acordo de fevereiro entre as Filipinas e os EUA permitiu aos últimos usarem mais quatro bases militares no país asiático, algo que provocou críticas por parte da China, que vê tal passo como agravador das tensões. Ao mesmo tempo, Marcos garantiu que Washington "não propôs nenhum tipo de ação para as Filipinas em termos de participação na defesa de Taiwan".

"É de natureza defensiva e talvez de natureza de defesa civil, quando falo sobre os desastres e a evacuação de nossos cidadãos filipinos", apontou ele, referindo que assegurou ao ministro das Relações Exteriores da China ser esse o objetivo, e que os EUA nunca referiram a possibilidade de que esses lugares fossem usados como "pontos de preparação" militar.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.