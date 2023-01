Filme de promoção da Gala do Festival da Primavera volta à tela da Times Square

O evento coincidiu com o quinto dia do primeiro mês do calendário lunar chinês edit

Rádio Internacional da China - A Bolsa de Valores Nasdaq em Nova Iorque realizou ontem (25) uma cerimônia especial de abertura com toque de sino para celebrar o Ano Novo Chinês do Coelho. O evento coincidiu com o quinto dia do primeiro mês do calendário lunar chinês, o qual concede bons votos para evitar a má sorte e acolher a boa fortuna.

Na ocasião, um vídeo de promoção da Gala do Festival da Primavera do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) foi exibido na tela de 36,6m de altura do prédio da Nasdaq na Times Square, Nova York. Essa foi a segunda vez este ano que o vídeo foi transmitido nesta tela icônica.

