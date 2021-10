Fim das operações dos EUA no Afeganistão será alvo de série de investigações em Washington

Apoie o 247

Sputnik - O órgão fiscalizador do Departamento de Estado dos EUA está lançando uma série de investigações sobre o fim caótico das operações diplomáticas do governo Biden no Afeganistão, incluindo a saída evacuação de emergência da embaixada dos EUA em Cabul, informou o portal Politico nesta segunda-feira (18).

A inspetora-geral interina, Diana Shaw, também analisará o Programa de Visto Especial para Imigrante do Departamento de Estado dos EUA, que permitia a admissão de afegãos para como refugiados e seu reassentamento nos EUA.

Em carta aos legisladores, Shaw afirmou que seu escritório estava lançando "vários projetos de supervisão" relacionados ao fim das missões militares e diplomáticas dos EUA no Afeganistão, afirma a mídia.

​Após vitórias do Talibã (organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países) no início de agosto, os EUA completaram oficialmente sua retirada militar do Afeganistão em 30 de agosto, permitindo a evacuação de mais de 100.000 civis do país e também de militares norte-americanos. A saída maciça foi caótica e alvo de críticas de parlamentares dos EUA. Ocorreram ainda ataques terroristas durante o processo no Aeroporto Internacional de Cabul.

Enviado dos EUA em Cabul se demite

O enviado norte-americano no Afeganistão, Zalmay Khalilzad, renunciou nesta segunda-feira (18).

A informação foi anunciada pelo secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que acrescentou que o vice de Khalilzad, Thomas West, assumirá o cargo.

Nascido no Afeganistão, Khalilzad se tornou diplomata dos EUA e assumiu cargos importantes no governo do ex-presidente George W. Bush (2001-2009), tornando-se embaixador dos EUA em Cabul e depois em Bagdá e nas Nações Unidas.

