Financial Times elege Zelensky como homem do ano

247 - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi eleito o homem do ano pelo jornal britânico Financial Times, que estampou na capa da edição desta segunda-feira (5) a foto do chefe de Estado.

A publicação aponta que o chefe de Estado segue liderando a resistência da antiga república soviética e ganhou um lugar na história por "sua extraordinária demonstração de liderança e fortaleza". Segundo o jornal, a escolha por Zelensky se deu porque ele “personificou a coragem e resiliência do povo ucraniano em sua luta contra a agressão russa”, diz trecho da reportagem.

Em entrevista ao jornal, o presidente ucraniano garante se considerar uma pessoa "mais responsável do que valente" e que não gosta de "enganar as pessoas". Além disso, afirma que, ao invés de estar lutando contra a Rússia, preferia estar com o filho "pescando no rio Dnipro".

Ainda segundo o "Financial Times", o presidente ucraniano se apresenta "como uma pessoa normal, com gostos humildes", qualidades que renderam a "admiração dos ucranianos e seguidores no exterior".

O jornal lembra que Zelensky conseguiu mudar a imagem que o mundo tinha dele, quando era considerado "uma piada".

“Era ‘o homem da rua’ que se tornou presidente, em um papel que já havia interpretado em uma série de televisão que fez sucesso na Ucrânia”, relembra a publicação.

