Finlândia aprova 'construção de barreiras' na fronteira com a Rússia

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O Parlamento de Helsinque aprovou uma legislação pedindo reforço da segurança ao longo de sua fronteira de 1.340 quilômetros com a Rússia.

O parlamento da Finlândia aprovou novas medidas de segurança ao longo da fronteira do país com a Rússia, aprovando legislação que permitirá a construção de barreiras e que o país suspenda ou restrinja o tráfego de migrantes em "circunstâncias excepcionais".

O projeto de lei foi aprovado nesta quinta-feira (7), refletindo as preocupações de segurança e temores de retaliação de Moscou depois que a Finlândia se candidatou à adesão à OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tratando da construção do muro, os parlamentares citaram a crise migratória no final do ano passado que levou a Polônia a construir um muro ao longo de sua fronteira com a Belarus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O projeto de lei permite que o governo finlandês transfira todos os requerentes de asilo para um ponto de processamento centralizado, como um aeroporto, "caso a Rússia use os requerentes de asilo como meio de influência", escreve a imprensa local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os críticos da legislação levantaram a preocupação de que ela poderia violar tratados internacionais, incluindo as diretivas da União Europeia sobre requerentes de asilo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE