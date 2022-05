Finlândia confirma que parou de receber gás russo

Apoie o 247

RT - A distribuidora estatal de gás da Finlândia, Gasum, confirmou este sábado que deixou de receber gás da Rússia.

"O fornecimento de gás natural para a Finlândia sob o contrato de fornecimento Gasum foi cortado", disse a empresa em comunicado. "A partir de hoje, durante a próxima temporada de verão, a Gasum fornecerá gás natural a seus clientes de outras fontes através do gasoduto Balticconnector", acrescenta.

Da mesma forma, o operador estatal finlandês de transporte de gás natural, Gasgrid Finland, confirmou que o fornecimento foi interrompido, mas informou que as importações de gás no Balticconnector estão sendo usadas e "o sistema de gás está atualmente em equilíbrio".

"O fornecimento de gás através do ponto de entrada de Imatra foi interrompido em 21 de maio de 2022. A quantidade de gás necessária para o mercado finlandês é importada para o sistema de gás finlandês através do ponto de entrada Balticconnector, de acordo com as indicações feitas pelas partes do mercado", lê-se num comunicado divulgado pela empresa.

Da mesma forma, a estatal russa Gazprom confirmou que cortou completamente o fornecimento de gás para Gasum. Segundo a empresa, a decisão se deve ao fato de o comprador finlandês ter se recusado a pagar o hidrocarboneto em rublos, conforme estipulado em um despacho presidencial russo do final de março, e ter iniciado uma disputa judicial sobre o contrato na terça-feira.

