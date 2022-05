Finlândia e Suécia tomam medidas para ingressar como membros da Otan

Decisão vai agravar as tensões com a Rússia edit

247 - A Finlândia disse nesta quinta-feira (12) que pretende se inscrever para ingressar na Otan sem demora, com a Suécia provavelmente seguindo o exemplo, já que a operação militar da Rússia na Ucrânia reformula a segurança europeia e a aliança militar do Atlântico.

Os aliados da Otan esperam que a Finlândia e a Suécia recebam a adesão rapidamente, disseram cinco diplomatas e autoridades à Reuters, abrindo caminho para o aumento da presença de tropas na região nórdica durante o período de ratificação de um ano.

"A Finlândia deve solicitar a adesão à Otan sem demora", disseram o presidente Sauli Niinisto e a primeira-ministra Sanna Marin em um comunicado conjunto em Helsinque. "Esperamos que as medidas nacionais ainda necessárias para tomar essa decisão sejam adotadas rapidamente nos próximos dias".

A Finlândia, que compartilha uma fronteira de 1.300 km e uma história pré-1945 de conflito com a Rússia, intensificou gradualmente a cooperação com a Organização do Tratado do Atlântico Norte como parceira desde que a Crimeia voltou a fazer parte da Rússia em 2014.

Na região nórdica mais ampla, Noruega, Dinamarca e os três países bálticos já são membros da Otan, e a adição da Finlândia e da Suécia provavelmente irritaria Moscou, que diz que a ampliação da Otan é uma ameaça direta à sua própria segurança.

O presidente russo, Vladimir Putin, citou a questão como uma das razões para suas ações na Ucrânia, que também expressou o desejo de se juntar à aliança ocidental liderada pelos EUA.

Moscou advertiu repetidamente a Finlândia e a Suécia - ambos países membros da União Europeia - contra a adesão à Otan, ameaçando "sérias consequências militares e políticas".

