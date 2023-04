Finlândia, que divide fronteira com a Rússia, se torna membro oficial da Otan nesta terça-feira

Apoie o 247

RT - A Finlândia se tornará oficialmente o 31º membro da OTAN na terça-feira, anunciou o secretário-geral Jens Stoltenberg em um comunicado na segunda-feira.

“Esta é uma semana histórica”, disse Stoltenberg a repórteres na véspera de uma reunião dos ministros das Relações Exteriores da OTAN. “A partir de amanhã, a Finlândia será um membro pleno da aliança ”, disse ele, acrescentando que “será um bom dia para a segurança da Finlândia, para a segurança nórdica e para a OTAN como um todo”.

Espera-se que o presidente finlandês Sauli Niinisto e o ministro da Defesa, Antti Kaikkonen, participem da cerimônia de adesão em Bruxelas, juntamente com o ministro das Relações Exteriores, Pekka Haavisto, que prometeu enfatizar o apoio da OTAN à Ucrânia durante a reunião.

A medida ocorre apenas três dias depois que o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, confirmou a ratificação da entrada do país nórdico na organização. Isso encerra um prolongado processo de adesão que começou no verão passado, quando a Finlândia e a Suécia abandonaram sua posição tradicional de neutralidade e se inscreveram para ingressar na OTAN, citando preocupações com uma possível agressão russa.

Türkiye se opôs às propostas de Helsinque e Estocolmo citando seu suposto apoio a “grupos terroristas”. No mês passado, no entanto, Erdogan elogiou os “passos autênticos e concretos” da Finlândia para lidar com as preocupações de segurança turcas. Ele ainda não deu uma indicação clara de quando Ancara ratificará o pedido da Suécia para ingressar no bloco.

Moscou, enquanto isso, reagiu à adesão da Finlândia à OTAN, afirmando que a Rússia não terá escolha a não ser reforçar seu potencial militar nas fronteiras ocidentais e do noroeste em resposta. “No caso de forças e ativos de outros membros da OTAN serem implantados na Finlândia, tomaremos medidas adicionais para garantir de forma confiável a segurança militar da Rússia”, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Grushko, à RIA Novosti na segunda-feira.

No mês passado, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou “lamenta” a decisão da Finlândia e da Suécia de ingressar no bloco liderado pelos Estados Unidos, afirmando que a Rússia “não representa nenhuma ameaça para esses países, pois não tem nenhuma disputa com eles”.

