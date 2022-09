Finlândia segue vizinhos europeus e vai impedir entrada de turistas russos

Apoie o 247

ICL

HELSINQUE/VAALIMAA, FINLÂNDIA (Reuters) - A Finlândia disse nesta quinta-feira que fechará sua fronteira para turistas russos à meia-noite, bloqueando a última rota terrestre direta para a União Europeia disponível a cidadãos da Rússia, enquanto milhares de russos tentam evitar o recrutamento para a guerra na Ucrânia.

O governo disse que a medida levará a uma queda significativa no tráfego entre as fronteiras depois que quase 17 mil cruzaram a fronteira para a Finlândia durante o fim de semana.

"A entrada de cidadãos russos com fins turísticos na Finlândia põe em risco as relações internacionais da Finlândia", disse o ministro das Relações Exteriores, Pekka Haavisto, em entrevista coletiva, explicando que a decisão ocorreu após conversas com a Ucrânia e vizinhos.

Haavisto disse que a entrada para visitas familiares, bem como para trabalho e estudos, ainda será permitida.

A decisão significa que o governo finlandês, receoso de ser um país de trânsito para a zona Schengen da Europa Ocidental, na qual não é necessária a apresentação de passaportes, se juntou aos outros países membros da União Europeia que compartilham fronteiras terrestres com a Rússia, e que já proibiam a entrada de turistas russos.

As proibições do bloco europeu fazem parte de uma série de sanções e outras medidas tomadas contra a Rússia pelo Ocidente desde que Moscou invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro no que chama de "operação militar especial".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.