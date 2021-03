Fisiculturista confessa ter matado os pais após briga por cachorro

247 - Um fisiculturista foi preso em janeiro após confessar ter matado os pais em Bolzano, na Itália. De acordo com Benno Neumair, o crime foi cometido após o pai dele pedir para que o filho se levantasse da cama e levasse o cachorro para passear. As informações são do jornal Daily Star. A reportagem é do portal Época.

Aos policiais, Benno afirmou que discutiu com o pai Peter Neumair, de 68 anos, e, durante a briga, foi acusado de “ser um fracasso” e de não ajudar nas tarefas domésticas. Na sequência, o filho teria pegado uma corda de escalada e estrangulou Peter para “calá-lo”.

“Só me lembro que apertei com muita força”, contou Brenno. Ainda conforme o fisiculturista, pouco tempo depois, a mãe dele, Laura Perselli, de 63 anos, voltou para casa e também foi estrangulada pelo filho. “Fiz sem nem me despedir”, afirmou.

