Fluxos de gás russo para a Europa via Ucrânia caem devido à interrupção de uma das rotas de fornecimento

Apoie o 247

ICL

Reuters - Os pedidos diários de entregas de gás russo para a Eslováquia via Ucrânia caíram, com as entregas mais baixas através da Ucrânia, onde uma rota continua suspensa, mostraram dados de operadoras de gasodutos nesta quinta-feira (12).

Os pedidos através do ponto de fronteira de Velke Kapusany na Eslováquia foram de cerca de 512.056 megawatts-hora (MWh) por dia, abaixo dos 856.922 MWh por dia na quinta-feira, mostraram dados da operadora eslovaca TSO Eustream.

A operadora do sistema de trânsito de gás da Ucrânia, GTSOU, disse que a estatal russa de gás Gazprom reservou 53,19 milhões de metros cúbicos (mcm) de capacidade de trânsito através do ponto de entrada de Sudzha, abaixo dos fluxos de trânsito de 73,4 mcm/dia ​​na quarta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As indicações no ponto de trânsito de Sokhranivka, onde o GTSOU suspendeu os fluxos de gás na terça-feira, permaneceram em zero, mostraram os dados do GTSOU.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE