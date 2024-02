FMI e Ucrânia chegam a acordo de financiamento de US$ 880 milhões para Kiev

Apoie o 247

Sputnik Brasil - O Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Ucrânia chegaram a um acordo sobre um empréstimo de cerca de US$ 880 milhões (R$ 4,37 bilhões) para Kiev, informou nesta quinta-feira (22) o órgão financeiro.

O empréstimo a nível de equipe faz parte do pacote de financiamento para Kiev de US$ 15,6 bilhões (R$ 77,52 bilhões) a ser entregue ao longo de quatro anos, alcançado em março de 2023.

O FMI garantiu que as condições macroeconômicas do acordo estavam "a caminho de serem cumpridas", com apenas o critério de "desempenho quantitativo" em pequeno incumprimento devido aos bloqueios fronteiriços.

O novo acordo ainda precisa ser aprovado pelo conselho executivo do FMI. Gavin Gray, funcionário do fundo, disse que o órgão deve analisar o documento "nas próximas semanas". Tal deve acontecer na segunda metade de março, indicou uma fonte à agência britânica Reuters.

Denis Shmygal, primeiro-ministro da Ucrânia, disse que Kiev espera receber US$ 5,4 bilhões (R$ 26,83 bilhões) em fundos do FMI durante este ano.

